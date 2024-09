«Via Machiavelli, con la scuola è il caos» 

Inizia il nuovo anno nella scuola dell’infanzia di via Machiavelli, a San Gavino, e i residenti lamentano (ancora una volta) la mancanza di una segnaletica stradale adeguata soprattutto in occasione dell’ingresso e dell’uscita dei piccoli studenti, che vengono accompagnati quasi sempre in auto dai genitori o dai nonni.

Ogni mattina si crea il caos perché in tanti vogliono parcheggiare a pochi metri dall’ingresso della scuola e le macchine non riescono a transitare agevolmente. Non solo, gli abitanti della zona chiedono il posizionamento di alcuni dissuasori per limitare la velocità delle auto e ridurre il rischio di incidenti. «Abbiamo chiesto alla precedente amministrazione e ora anche alla nuova – spiegano alcuni residenti – l’istituzione di un divieto temporaneo di traffico limitato al momento dell’ingresso e all’uscita dei bambini. Le persone parcheggiano su entrambi i lati della strada e si forma subito la coda. Basterebbe mettere un cartello per limitare il traffico delle auto». In via Machiavelli, inoltre, ci sono pochissimi attraversamenti pedonali (non rialzati) e le macchine sfrecciano a velocità elevate.

Il divieto di transito è invece rimasto in via Fermi in corrispondenza dell’orario di ingresso degli studenti, ma la scuola primaria da queste parti è chiusa da anni ed è stata trasformata nel nuovo centro di aggregazione sociale che accoglie le sedi di alcune associazioni del paese.

