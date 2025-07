Via Lussu, la più disastrata 

Via Emilio Lussu è tra le strade interne a più alta intensità di traffico ma allo stesso tempo compare in cima a quelle più disastrate. D’estate polverosa, d’inverno un concentrato di fango tra le maxi buche che costringono i mezzi a transitare a passo di lumaca tra villette e attività commerciali affacciate sulla lingua di terra. Qualche anno, per manifestare disappunto rispetto alle condizioni della strada e invocare l’urbanizzazione, i residenti del quartiere di Zinnias avevano pure condotto una petizione. Le continue rimostranze dai residenti del quadrilatero urbano sono il risultato di quarant’anni d’attesa. La carreggiata, parallela di via Monsignor Virgilio, è sterrata e in pochi metri si condensano buche e pericolosi avvallamenti dove, anche di recente, un furgone è rimasto intrappolato in una voragine.

Lo studio

Il Comune ha preso in mano il fascicolo e affidato lo studio del progetto di fattibilità tecnico-economica a un pool di professionisti. Al centro dell’iniziativa amministrativa, illustrata in Giunta dall’assessore dei Lavori pubblici Vincenzo Nieddu, anche piazza dello Sport, area che insiste fra il Teatro Tenda e l’impianto di Zinnias. Ne è venuto fuori che per realizzare un lavoro a regola d’arte, dalla raccolta delle acque passando per i sottoservizi per finire con la posa del tappetino d’asfalto, serve un milione di euro.

«Il progetto - spiegano dall’amministrazione - risponde agli obiettivi e alle linee programmatiche prefissate, consentendo finalmente di riqualificare dal punto di vista architettonico e funzionale la via Emilio Lussu, ricompresa nel quartiere Zinnias-Su Poboru, minimizzando così i rischi per l’incolumità dei pedoni e degli automobilisti che derivano dallo stato di fatto e migliorandone la percorribilità da parte di abitanti e visitatori».

Per l’intervento, già inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, il Comune andrà a caccia delle risorse adeguate bussando alle porte dei competenti uffici regionali. (ro. se.)

