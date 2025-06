Via Lussu, giochi fuori uso e degrado all’asilo 

Giochi interdetti, e un acquitrino all’ingresso della scuola dell’infanzia di via Lussu, a Selargius, che hanno fatto storcere il naso a diversi genitori presenti ieri per la festa di fine anno. «Una situazione indecorosa», racconta Riccardo Cioni in qualità di papà di un alunno dell’asilo, e di consigliere comunale di minoranza. «Mobili accatastati fuori dalla scuola, per cui è stata più volte fatta richiesta di ritiro da parte delle insegnanti senza nessun esito, acqua stagnante, e giochi rotti da tempo dove le maestre sono state costrette a mettere i nastri intorno per non consentire l’utilizzo. Un’area verde tra l’altro molto ampia e bella che però non può essere usata dai bambini».

Disagi che Cioni porterà in Comune alla prossima riunione di Consiglio. «Chiederò all’assessora alla Pubblica istruzione se è a conoscenza di questa situazione e cosa si intende fare per migliorare l’ingresso e gli spazi all’aperto dell’asilo comunale di via Lussu».

Interrogazione che si somma alla mozione fra i punti all’ordine del giorno della prossima seduta dell’assemblea civica selargina, sempre a firma del consigliere Cioni: la richiesta in questo caso è di stanziare un fondo per installare impianti di climatizzazione nelle scuole dell’infanzia dove attualmente non sono presenti, fra queste c’è anche l’asilo di via Lussu. (f. l.)

