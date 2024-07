Via Lungomare passa di mano, dal Demanio al Municipio 

Via Lungomare passerà dal Demanio al Comune di Tortolì. La procedura è in corso. Soltanto al termine dell’iter amministrativo, l’ente di via Garibaldi potrà eseguire interventi strutturali di rilievo, su tutti l’estrazione delle radici dei pini che hanno compromesso la carreggiata. Il sollevamento del piano stradale è causa di diverse cadute, alcune delle quali anche gravi. A maggior ragione l’amministrazione guidata da Marcello Ladu ha sollecitato il Demanio regionale, al cui patrimonio è ascritto il tratto stradale, per farsi carico della bretella che s’interrompe al porto. Numerosi sono stati gli incidenti avvenuti nelle ultime settimane lungo la via. (ro. se.)

