Via Lubiana: cambia la viabilità  

Mancano 24 ore all’inizio dei lavori di radicale riqualificazione urbana della disastrata via Lubiana, che si portano in dote due milioni: domani, 11 maggio, il via concreto. Il cantiere è già stato installato, saranno inevitabili diciotto mesi di disagi ed era pertanto inevitabile l’ordinanza emanata dalla polizia municipale che prevede modifiche alla viabilità. Si procederà con ordinanze calibrate a seconda dei segmenti (via Lubiana è molto lunga, le fasi di lavorazioni saranno quattro) in cui si interverrà.

Quella che in vigore da domani prevede dall’intersezione con la statale 126 all’incrocio con via Su Rei il divieto di sosta e fermata in entrambi i lati e il divieto di sosta sul marciapiede fra il cancello del servizio emergenze e l’ingresso della sede Asvoc. Siccome su via Lubiana si affacciano diversi rioni, saranno di volta in volta previste altre limitazioni al traffico. «Considerata la delicatezza del comparto e dato che via Lubiana è porta d’accesso alla città – anticipa l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - saremo ogni giorno sul posto per affrontare disagi e problemi».

Le opere sono state affidate alle ditte Inca e Veri. Previsto, nel tratto fra la statale 126 e il ponte sul rio Cannas, il rifacimento totale dell’asfalto, dei marciapiedi, delle reti di raccolta delle acque, dell’arredo urbano con aree verdi. La riduzione della larghezza della strada (sarà di circa 7 metri) permetterà un sistema variabile di parcheggi intervallati da aree verdi e arredo urbano. I parcheggi saranno incavati paralleli ai marciapiedi, in stalli con basamento in trachite.