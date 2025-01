Via Lombardia, esplode la condotta idrica 

Pericolosa esplosione della condotta idrica. Ieri intorno alle 15.30, l’attenzione dei residenti di via Lombardia (vicolo chiuso dove vivono una ventina di famiglie) è stata richiamata da un forte rumore proveniente dall'esterno. La condotta Abbanoa che trasporta l’acqua nelle abitazioni è esplosa in prossimità di un vecchio rattoppo stradale quasi all’imbocco del vicolo. Pietre e pezzi d’asfalto sono volati come lapilli e il getto fortissimo ha superato in altezza le querce limitrofe. Nel contempo gli operai comunali stavano tagliando l’erba nello spiazzo verde antistante e, per fortuna, durante l’esplosione nessun pedone e autoveicolo stavano transitando.

Immediato l’intervento dei vigili urbani, che hanno chiuso ingresso e uscita dalla strada, e degli operatori Abbanoa. Non sarà possibile riparare il guasto prima di oggi, da ieri e per tutta la notte l’acqua è mancata in tutta la zona. (sa. sa.)

