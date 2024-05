«Via l’obbligo dell’azione penale» 

Riformare l'articolo 112 della Costituzione, che prevede l'obbligatorietà dell'azione penale, introducendone invece la discrezionalità: in questo caso non sarebbe più obbligatorio aprire un fascicolo di indagine per determinati reati. La separazione delle carriere dei magistrati e l'istituzione dell'Alta Corte non sono le uniche idee in campo in vista della riforma costituzionale sulla giustizia, che sarà presentata prima delle elezioni europee. Le modifiche all'esercizio dell'azione penale, le cui priorità potrebbero ad esempio essere stabilite per legge, in questo senso attuerebbero pienamente il sistema accusatorio.

Dettagli da definire

Per il momento si tratta soltanto di un'idea e i contorni di un provvedimento di questo tipo sarebbero comunque ancora da stabilire. Intanto, dopo il vertice allargato a Palazzo Chigi con Meloni e Nordio, che ha sancito l'accordo su separazione della carriere e due distinti Consigli superiori della magistratura, arrivano anche le prime reazioni politiche di altri leader dell'esecutivo. Per il vicepremier Antonio Tajani, «la riforma della giustizia è una delle punte del cambiamento da realizzare in Italia. La separazione delle carriere è una battaglia storica di Forza Italia, che continuiamo a combattere. A dimostrazione che quando parlavamo di riforma della giustizia non lo facevamo perché interessava a Berlusconi, che purtroppo oggi non c'è più, ma per tutelare l'interesse dei cittadini italiani».

Un altro dei provvedimenti ormai ben delineati è la proposta del sorteggio per la nomina dei componenti togati del Csm: forse un sorteggio “mediato”, nel senso che i magistrati candidabili al Csm e sorteggiati sarebbero poi sottoposti a successiva selezione. «Così si attenuerebbe l'influenza delle correnti sulle nomine", afferma Pierantonio Zanettin, senatore in commissione Giustizia e uno degli uomini chiave di Forza Italia in questo settore.

Renzi contrario

Dopo le perplessità dell’opposizione e dell’Anm sulle proposte in campo, si colloca tra gli scettici anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi: «La riforma della giustizia non si farà mai con questo governo. Il ministro Nordio è una persona per bene ma dopo due anni continua solo a fare chiacchiericcio. Sono stati aumentati i reati, in questa logica per cui una volta fanno la polemica contro i rave party, una volta contro le ipotesi più strampalate. Noi siamo disposti a dare una mano se fanno la riforma, ma con Nordio purtroppo stiamo solo perdendo tempo».

