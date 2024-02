Via lo specchio, incrocio ad alto rischio 

Visibilità nulla all’incrocio tra via Trieste, piazza San Salvatore e via Fiume a Sestu diventato per questo motivo ad alto rischio.

Il pericolo è stato segnalato ripetutamente dai residenti della zona, che ogni giorno si ritrovano a fare i conti col fatto che da mesi non c’è più lo specchio installato su un lampione per consentire di avvistare le auto in arrivo. Un incrocio con scarsissima visibilità e pericoloso, poiché la strada si immette in via Fiume, proprio davanti a piazza San Salvatore. Sconosciute le ragioni per cui non c’è più lo specchio, se per motivi di sicurezza o per un atto vandalico, ma sta di fatto che ancora non si è proceduto a sostituirlo in seguito alle diverse segnalazioni dei residenti. Il rischio è chiaramente quello di un incidente, con gli automobilisti che sollecitano un intervento del Comune per permettere una guida in totale sicurezza.

