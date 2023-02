Via lo smartphone, si gioca a dama 

Videogiochi e telefonini restano sicuramente il loro passatempo preferito, ma gli studenti delle scuole cittadine stanno imparando a capire quanto è bello stare senza questi congegni elettronici. Magari seduti davanti a un scacchiera, per sfidarsi con i propri compagni e perché no, vincere anche la competizione finale.

Pazzi per la dama

Il progetto “Dama a Scuola”, promosso dalla Federazione Italiana Dama ed inserito tra le attività sportive riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, si sta rivelando un grande successo. Tanti istituti comprensivi hanno già aderito e dopo le lezioni teoriche e pratiche cominceranno le sfide tra classi che culmineranno con le finali regionali. Il via dall’Istituto comprensivo 5 con sette classi della scuola primaria di via Fieramosca grazie alla referente del progetto Paola Mereu e alla coordinatrice Cristina Virdis. Poi si proseguirà con le medie di via Turati e via Vespucci e con le primarie di via Palestrina. Per un totale di oltre settecento alunni.

Il racconto

«È un progetto davvero molto bello» dice la dirigente dell’Istituto comprensivo 5 Aurelia Orrù, «le classi si sono molto appassionate. Noi abbiamo un programma annuale incentrato sullo sport, anche in considerazione della presenza di molti alunni stranieri, perché lo sport diventa sistema di comunicazione e di integrazione». In quest’ottica la dama, «riveste una grande importanza: ai bambini piace giocare tutti insieme. È bello vedere queste scacchiere sui banchi, poi si sfidano e quelli più bravi, come in ogni competizione arrivano alle finali regionali». Parte importante, aggiunge ancora la dirigente, «è anche insegnare che si può giocare lontano dagli schermi ma anche utilizzare lo sport come linguaggio universale. La dama fa capire le regole, fa confrontare, dà nozioni di educazione civica ed è inclusiva perché ci sono bambini delle diverse classi che interagiscono».