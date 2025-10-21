VaiOnline
Macomer.
22 ottobre 2025

Via l’incrocio trappola sulla Carlo Felice. I sindaci: «Era ora»  

Entro la prossima estate l’incrocio a raso che immette sulla 131, nella zona di Monte Muradu, sarà eliminato. Lunedì Anas ha annunciato l’apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo svincolo, per il quale sono stati investiti circa 10 milioni di euro. A partire da oggi, presumibilmente fino al luglio del 2026, verranno realizzati i lavori. Con disagi, a questo punto, facilmente sopportabili visto il risultato da raggiungere.

La soddisfazione, tra gli amministratori locali, è palpabile. «Anas ha mantenuto la parola - dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda - per il completamento di un’opera attesa da oltre 50 anni, per mettere in sicurezza quel tratto della 131, che riguarda tutta la Sardegna». Franco Scanu, presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine e sindaco di Sindia, aggiunge: «Ben venga la realizzazione di questa importante opera, che riguarda in particolar modo la sicurezza di chi viaggia. Certo, il cantiere aperto crea disagi e isola ulteriormente la Planargia e in parte anche il Marghine. Speriamo che vengano rispettati i tempi stabiliti da Anas e che la prossima estate tutto venga concluso».

