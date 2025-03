Via l’incrocio a raso dalla 131: il 22 marzo consegna dei lavori 

La pressione dell'amministrazione comunale di Macomer per eliminare il pericoloso svincolo a raso all'uscita per Sassari, sulla statale 131, produce i primi effetti. Per la realizzazione dell'opera, attesa da oltre 50 anni, infatti, il prossimo 22 marzo ci sarà l'affidamento dei lavori. A comunicarlo è stato l'assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, al sindaco, Riccardo Uda.

Quella di Monte Muradu è una delle opereprogrammate ancor prima di quella che è stata realizzata a Bonorva, dell'eliminazione dello svincolo a raso di Cossoine e di quelli di Paulilatino. «Ora è arrivato il momento dello svincolo nord di Macomer- dRiccardo Uda- la Regione ha dato precise garanzie».

Negli ultimi 25 anni la realizzazione dello svincolo nord di Macomer è stata annunciata più volte, ma mai un cantiere è stato aperto. Il progetto c’è e comprende la realizzazione di uno svincolo per l’uscita sulla 131 da Macomer e Mulargia che era inserito nel secondo lotto degli interventi di risoluzione dei nodi critici lungo la statale 131 annunciato dall'Anas in un comunicato nel 2018. Il progetto definitivo, che prevede gli innesti a raso delle rampe sulla viabilità secondaria, era approvato dal ministero delle Infrastrutture, ma poi venne annullato, per una soluzione meno invasiva. Lo svincolo di Campeda continua a essere in una condizione di estrema pericolosità per il traffico di Macomer e della Planargia che si riversa sulla 131 in direzione Sassari.

