Via Libertà, la lunga attesa 

Oltre il danno anche la beffa: sulla carta il divieto di transito è per i mezzi che superano la larghezza di 1,9 metri, di fatto la strada è sbarrata per tutti. E ad Arbus si alza la voce della protesta di commercianti, cittadini e gruppo consiliare di minoranza: «Vogliamo chiarezza». La questione è legata alla chiusura della Statale 126 che attraversa il paese col nome di via Libertà, dove lunedì scorso la rottura di una condotta fognaria ha creato una spaccatura sull’asfalto lunga circa 30 metri, obbligando il Comune a chiudere il tratto interessato.

Le proteste

«Il traffico intenso in tilt e la presenza di almeno 15 diverse attività commerciali danneggiate - dice il capogruppo di opposizione, Michele Schirru - necessitano di un intervento con la massima urgenza. Cinque giorni iniziano ad essere troppi per i titolari di bar e negozi isolati». Schirru, accogliendo la richiesta di aiuto della popolazione, incalza: «Al danno provocato dal cedimento dell’asfalto si aggiunge un difetto di comunicazione e posizionamento dei cartelli stradali. La segnaletica che indica alle auto la deviazione in via Caprera non consente di raggiungerla, infatti, circa un chilometro e mezzo prima la strada è chiusa, anche se il cartello di divieto è solo per i mezzi che superano 1,9 metri di larghezza». A farne le spese commercianti e cittadini, gli uni penalizzati per la mancanza di clienti, gli altri costretti a fare lunghi giri per rientrare a casa. «Neppure un avviso – dice un residente – per chi viaggia con i mezzi pubblici. Alle 6 del mattino alla fermata del pullman di linea, con biglietto già pagato, l’attesa è stata inutile. Solo dopo ho saputo che l’unica fermata è alla fine del paese».

I tempi

Ancora non si conoscono. L’unica certezza è la nota inviata martedì da Abbanoa al Comune: «L’intervento urgente sulla tubazione fognaria si è reso necessario a seguito delle abbondanti piogge che hanno creato una forte pressione sul collettore fognario». E poi la rassicurazione: «Entro le 48 ore verrà rispettata la tempistica, ripristini compresi». Resta da capire perché a distanza di cinque giorni la strada è ancora chiusa. «Abbiamo verificato – riferisce l’assessora alla Viabilità, Sara Vacca- la segnaletica e riscontrato che è difforme dall’ordinanza del Comune. La conseguenza sono i disagi più volte segnalati in questi giorni. Ce ne scusiamo. Oggi è prevista la sistemazione dei segnali di divieto di transito».

RIPRODUZIONE RISERVATA