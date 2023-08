Via libera in Consiglio al piano triennale dei lavori pubblici 

La realizzazione della seconda rotatoria sulla Sp2, gli interventi alla scuola materna, alla viabilità, la manutenzione della chiesa della Madonna della Neve e l’undicesimo lotto dei cantieri verdi: sono i lavori che caratterizzano l’adeguamento al piano triennale dei lavori pubblici approvato in Consiglio comunale con l’astensione della minoranza.

La sindaca Debora Porrà ha annunciato l’assunzione, grazie a fondi Pnrr, di un’architetta e di un esperto in progettazione tecniche. Discussione più accesa sugli aggiornamenti al Dup: porrà ha annunciato una scuola di formazione sulla Pubblica amministrazione e il governo locale, l’apertura dell’Ufficio di Prossimità («un riferimento a Villamassargia del tribunale di Cagliari»), la risoluzione delle criticità delle case Area e, tra l’altro, ha anche proposto di costituirsi come “Comunità Energetica” «per essere protagonisti delle scelte anche sull’installazione di pale eoliche». A riguardo Franco Porcu ha attaccato su varie questioni per poi focalizzarsi sull’eolico (3 i progetti che graverebbero sul Comune): «Diverse comunità stanno facendo grandi battaglie per opporsi a questa invasione ma voi avete preso già le vostre decisioni in senso opposto». Immediata la replica della sindaca: «Nessuna decisione è stata presa anche perché non possiamo decidere nulla: conosciamo i progetti solo quando vengono pubblicati dal Ministero. Se è possibile ridurre l’impatto delle pale valutiamo ogni opzione: pronti anche a scegliere quella meno impattante per poter azzerare le altre. Il no a prescindere non lo possiamo dire». La votazione ha visto la minoranza contraria.

