Via libera in Consiglio al piano socio assistenziale 

Via libera al piano socio assistenziale di Isili con la conferma dei servizi attivati ormai da qualche anno a favore di minori e delle loro famiglie, anziani, poveri e disabili.

«Abbiamo cerato di garantire», ha detto il sindaco Luca Pilia, « interventi che rispondono alle aspettative dei cittadini, in particolare quelli delle fasce più deboli».

Per il mantenimento del nido d’infanzia l’amministrazione investirà quasi centomila euro; conferma anche per il servizio di ludoteca (soprattutto estiva), per il servizio educativo, per gli interventi socioeducativi per alunni con disabilità e l’assegno di natalità. Quasi 50mila euro del bilancio andranno all’assistenza domiciliare, mentre restano i sostegni economici per le emergenze sociali, per l’integrazione delle rette per le persone anziane in casa di riposo e per il canone di locazione. Sostegno invariato anche per chi soffre di una disabilità, per i malati di talassemia, nefropatie, sofferenze mentali e di neoplasie maligne. Critica la minoranza in merito al piano.

«Non si parla di politiche giovanili», dice Antonello Corona del gruppo di minoranza “Impegno per Isili”, «né della sala da affidare ai giovani. Sugli interventi per emergenza economica crediamo sia opportuno valutare le reali esigenze per le quali l'amministrazione eroga sussidi: la cifra è troppo alta». (s. g.)

