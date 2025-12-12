Via libera in Consiglio al nuovo maxi store  

Che a Monte Attu debba sorgere un nuovo centro commerciale è noto da tempo. Ora per realizzare l’intervento edilizio, che consiste nella costruzione di due edifici con destinazione specifica, c’è anche il nulla osta del Consiglio comunale che si è espresso ieri. L’assemblea ha approvato lo schema di convenzione per edificare il maxi edificio, costituito da due ali: una di 1.600 metri quadrati e l’altra di 400. Duemila metri in totale, commissionati da un imprenditore originario di Lanusei, per una nuova attività della Grande distribuzione organizzata.

Verosimilmente il locale di prossima costruzione ospiterà Lidl, catena europea di supermercati di origine tedesca che fa parte dello Schwarz Gruppe. Sull’insediamento del marchio non c’è conferma, sebbene sia l’ipotesi più accreditata. L’attività sorgerà all’altezza dello svincolo che dall’Orientale apre verso la strada statale 198 in direzione Villagrande.

Sarà anche l’occasione per riqualificare l’area, attualmente occupata da una rivendita di legna e da cumuli di inerti. In attesa di conferme ufficiali sul brand alimentare, resta certa l’espansione della Grande distribuzione che porterà all’apertura di Centrocash nell’ex Cantina sociale, locale acquisito all’asta nei mesi scorsi, un secondo punto vendita di Eurospin tra Tortolì e Girasole, all’altezza del quartiere di Is Murdegus (qui sorgerà anche una rotonda per snellire la viabilità che con l’apertura del supermercato è destinata a intensificarsi), Iperpan e, probabilmente, Tuttigiorni nell’area ex Porrà.

