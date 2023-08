Via libera di Biden all’addestramento dei piloti ucraini sugli F-16  

Washington. Un nuovo pacchetto di armi e il via libera ufficiale all’addestramento dei piloti sugli F-16. Joe Biden prova a spingere la controffensiva dell’Ucraina che, nonostante le migliaia di armi e munizioni inviate dagli Stati Uniti, stenta a decollare. «La Danimarca e l’Olanda hanno preso l’iniziativa sul training e il presidente ha dato l’ok», ha detto la vice portavoce del Pentagono Sabrina Singh confermando quanto era già emerso a metà luglio, dopo il summit della Nato a Vilnius, sulla disponibilità di Washington di sostenere l’addestramento dei piloti di Kiev sui jet. Sono 11 i Paesi che si sono impegnati ad iniziare il training questo mese e a completarlo «in sei mesi»: oltre a Olanda e Danimarca, Gran Bretagna, Belgio, Svezia, Lussemburgo, Canada, Germania, Romania, Polonia e Svezia. A inizio mese Politico ha riferito che è stato identificato il primo gruppo di piloti ucraini, otto che parlano correntemente l’inglese, mentre altri 20 dovranno prima seguire un corso di lingua nel Regno Unito. In tutto 32 militari di Kiev dovrebbero partecipare al programma.

Nel frattempo un sondaggio della Cnn ha rivelato che la maggior parte degli americani si oppone al fatto che il Congresso fornisca ulteriori finanziamenti per sostenere l’Ucraina. Un segnale allarmante per l’amministrazione Biden, soprattutto in vista del voto nel 2024. «Durante questa guerra abbiamo assistito ad un solido sostegno da parte del popolo americano e un solido sostegno bipartisan da parte di Camera e Senato», ha sottolineato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, «gli aiuti non sono importanti solo per il popolo ucraino, ma anche per la sicurezza degli Usa e degli alleati».

RIPRODUZIONE RISERVATA