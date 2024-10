Via libera dell’Aula a 5 commissioni, opposizione critica 

Il Consiglio comunale istituisce finalmente le commissioni permanenti ma non senza polemiche. Ad agitare la minoranza la riduzione del numero delle commissioni, da 7 inizialmente prospettate a 5 (con 10 componenti), e l’accorpamento di materie ritenute troppo diverse. Così la deliberazione è stata approvata coi soli voti della maggioranza. Nelle prossime settimane attesa la nomina dei presidenti.

«La riduzione ha portato a intitolazioni poco coerenti», ha detto Efisio Sanna (Gruppo Misto). «Ci è stato riferito che questo è dipeso da un’analisi sofferta, che rispettiamo ma non possiamo condividere». Affermazione a cui ha risposto dai banchi della maggioranza Maria Caterina Argiolas (Monserrato Metropolitana). «Nessuna sofferenza, ci sono state discussioni costruttive e sinergia». Per l’opposizione ha rincarato la dose Andrea Zucca (Pauly La Svolta). «Ritenevamo soddisfacente la prima proposta del sindaco di sette commissioni più quella di garanzia, che avrebbe garantito migliore rappresentatività e una suddivisione di argomenti e competenze ben distribuiti». Contrari anche i Riformatori. «Sarebbe stato opportuno lasciare le commissioni come erano state prospettate, il lavoro sarebbe stato migliore», le parole di Andrea Massidda. Più critica la consigliera Franca Cicotto (Adesso Sardegna). «Si sta negando il diritto di ogni consigliere di potersi occupare a pieno dei problemi della comunità», ha attaccato. «C’è da ridere, che senso ha mettere insieme urbanistica e lavori pubblici con tradizioni popolari e università, sport con sanità, ambiente con politiche sociali?».

Ha difeso le scelte su riduzione e accorpamenti il sindaco Tomaso Locci. «Sta alla maggioranza decidere di fare commissioni diverse dagli anni passati, significa avere elasticità mentale e calarsi nelle richieste dei cittadini. La presenza di dieci componenti garantirà democraticamente le prerogative di maggioranza e opposizione».

