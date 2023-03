Via libera del Governo: le autonomie differenziate con il principio di insularità 

«Il ministro ha mantenuto la parola data poco più di 24 ore prima», è il commento del deputato e coordinatore regionale della Lega Dario Giagoni, «vorrei ringraziare Calderoli per la celerità e l’attenzione da sempre dimostrata per la nostra Isola e per tutti i territori che in qualsiasi modo pagano lo scotto della propria posizione geografica. Si è compiuto ieri un ulteriore passo avanti su una riforma importantissima che tanto potrà dare alla Sardegna».

«In quell'ottica di collaborazione che guida il mio lavoro fin dal principio», ha spiegato il ministro leghista dopo il via libera, «nel testo definitivo sono state inserite alcune proposte emendative degli enti territoriali, ivi compresa l'Insularità». Secondo Calderoli «l'Italia ha una storica occasione di rinnovamento strutturale che va affrontata senza pregiudizi o ideologie, ma con pragmatismo e consapevolezza. Il mio obiettivo è far correre il nostro Paese come un treno ad alta velocità, superando i divari che il centralismo attuale ha cristallizzato e permettendo a tutti di migliorare nel segno dell'efficienza, dello sviluppo, della trasparenza e della responsabilità. È una sfida per il futuro e la modernità, che possiamo e dobbiamo cogliere nell'interesse dei cittadini»

Missione compiuta. Il comma 6 dell’articolo 119 della Costituzione - la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità – è richiamato nel ddl sulle Autonomie differenziate. Il nuovo testo della legge Calderoli è stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Il via libera alla prima versione (quella senza l’Insularità) risale a un paio di mesi fa. Da allora, l’Assemblea sarda si è mobilitata per convincere il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli sull’opportunità di correggere il testo. Il ministro, da parte sua, ha subito manifestato la sua disponibilità in questa direzione. Ieri l’ultimo atto in Consiglio dei ministri.

Collaborazione

«Di parola»

Il provvedimento ha già avuto l’ok della Conferenza Stato-Regioni (il sì della Giunta Solinas ha suscitato molte polemiche nell’Isola), ora passa in Parlamento che dovrà esaminarlo e poi votarlo. «Adesso», ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, «serve che prosegua con efficacia il lavoro per i Lep (livelli essenziali delle prestazioni). Dovrà continuare l'impegno di tutti anche nel far capire che l'autonomia non spacca certo il Paese, né impoverisce qualcuno, ma è una grande opportunità per tutti i territori».

Il plauso di Solinas

«Con il pieno recepimento della condizione insulare nel ddl si rafforzano e ampliano i confini dell'autonomia sarda», è il commento del presidente della Regione Christian Solinas. L’approvazione del ddl «deve ora dare alla Sardegna quello slancio necessario affinché si prosegua nel percorso avviato sulle nostre grandi battaglie, dalla vertenza entrate, che grazie agli accordi da me sanciti con il Governo ha portato a maggiori introiti per 480 milioni annui, nonché all’assegnazione di 1,6 miliardi per nuove opere pubbliche, ai trasporti, alle infrastrutture». Solinas si è soffermato anche sulla necessità di proseguire nelle azioni avviate sul piano europeo: «La nostra battaglia autonomistica deve proseguire in Europa, con l’obiettivo di ottenere una revisione profonda della normativa europea, per renderla più rispondente alle sfide dei nostri territori». Soddisfatto anche il presidente dell’Assemblea sarda Michele Pais: «L’inserimento dell’Insularità nel provvedimento è un passo in avanti decisivo che dà prova del lavoro fatto con il ministro Calderoli, che rende il Consiglio regionale protagonista». (ro. mu.)

