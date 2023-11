Via libera da Roma  alla nuova condotta  

La procedura per la condotta sud del Consorzio di bonifica (che serve per irrigare 1300 ettari) era ferma al ministero della Transizione ecologica. Ieri la svolta. Al Protocollo dell’ente di viale Pirastu una comunicazione da Roma ha annunciato il rilascio del nulla osta del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Via, la Valutazione di impatto ambientale. La sottocommissione Via ha accertato che il progetto «non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi, e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di Via».

La procedura tecnico-amministrativa era utile a individuare e valutare, in via preventiva, gli effetti sull’ambiente, sulla salute e benessere umano del progetto di realizzazione dell’opera, obiettivo atteso dal territorio e soprattutto dal settore agricolo.

Senza il via libera del Ministero non poteva proseguire l’iter di approvazione del progetto esecutivo. «Finalmente - ha detto il presidente del Consorzio, Andrea Solanas, 50 anni - la procedura si è sbloccata. Dal Ministero ci hanno comunicato l’evasione della pratica». Al sud Ogliastra aspettano gli impianti irrigui dal secolo scorso. Il progetto, finanziato con 5 milioni di euro dalla Regione (importo comunque insufficiente per tutta l'opera), consiste nella realizzazione di una nuova condotta adduttrice in ghisa sferoidale lunga 18,8 chilometri.

Servirà per l’irrigazione a sud dell’abitato di Tortolì tra i territori di Barisardo e Cardedu, al momento senza infrastrutture del genere. (ro. se.)

