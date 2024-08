Via libera all’imposta  di soggiorno 

Via libera del Consiglio comunale all’imposta di soggiorno per i vacanzieri che scelgono Quartu come meta turistica. Dopo il primo passaggio in Giunta, ieri sera il regolamento è approdato nell’Aula di via Porcu per il sì definitivo. «Si pagherà dall’anno prossimo», le parole del vicesindaco Tore Sanna, «e le risorse introitate verranno investite esclusivamente in servizi connessi al turismo».

Tutto deciso con gli albergatori cittadini, coinvolti negli ultimi mesi nella stesura del regolamento all’interno di un tavolo tecnico con l’amministrazione comunale. L’imposta si pagherà per otto mesi all’anno, da inizio marzo sino a fine ottobre, per un massimo di cinque notti consecutive trascorse nello stesso albergo, mentre saranno esenti i bambini sino a 14 anni, gli ultra settantenni, i soggetti ritenuti fragili, per citare alcune categorie. La riscossione spetta ai titolari delle strutture ricettive presenti in città, che poi dovranno versare il ricavato della tassa al Comune.

Proprio sulle esenzioni sono stati presentati alcuni emendamenti dal gruppo di FdI, alcuni approvati, altri ritirati. Restano da decidere le tariffe, che andranno definite entro dicembre con la finanziaria di previsione, con un incasso - presunto per il 2025 - che dovrebbe aggirarsi intorno ai 200mila euro, calcolato sulla base della presenza di vacanzieri registrata lo scorso anno nello stesso periodo: 64mila turisti quelli ufficiali. Ora il provvedimento sarà inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni nel portale del federalismo fiscale.

