Via libera all’ex Turritania 

Via libera anche dalla conferenza dei servizi. Il restauro dell’ex hotel Turritania riceve il placet dai nove enti consultati per l’opera da oltre sei milioni e mezzo di euro, di cui 5 milioni e 550 grazie al Pnrr e il resto dal Fondo opere indifferibili, e inquadrata nel Pinqua, Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. Nulla osta quindi all’approvazione del progetto definitivo destinato a riqualificare l’albergo con la costruzione di diciotto appartamenti di housing sociale negli ultimi tre piani mentre i primi, tutelati dalla Soprintendenza, ospiteranno i servizi polivalenti connessi alla residenza. E proprio quest’ultimo ente, che rientra tra le amministrazioni e i gestori dei servizi interpellati, ha dato parere favorevole insieme al ministero delle Infrastrutture e Mobilità, al Comune e all’Arst.

Gli altri enti

Silenzio invece, che in questo caso, per legge, si interpreta come assenso, da parte di Medea, Enel e Abbanoa. E se dal gestore del gas giungono le indicazioni cartografiche sulle condotte esistenti nell’area, l’Azienda regionale dei Trasporti autorizza mettendo però alcuni paletti. Il primo dei quali riguarda, si scrive nella determinazione, il rendere “note le distanze dal corpo scala in acciaio e dei telai di supporto posti sul tetto per l’installazione dei pannelli fotovoltaici”. Al secondo punto la vicinanza del muro di confine dello stabile con la linea ferroviaria. Per questo si prescrivono dei pannelli, dichiara l’Arst, “in materiale isolante e di protezione dal rischio di elettrocuzione, considerata la presenza della linea di contatto area alimentata a 750 vcc”. Infine un’indicazione sulla gru che non dovrà superare i limiti del fabbricato “e in ogni caso”, conclude, “dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza”.

I tempi

E ora si corre per rispettare il cronoprogramma, dopo che l’ex hotel è già stato ripulito da 41 tonnellate di spazzatura e 600 kg di guano. Tra settembre e ottobre ci sarà la presentazione del progetto esecutivo e, in breve tempo, l’inizio dei lavori in vista della scadenza del 2026, come imposto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

