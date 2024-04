Via libera all’Election day Le amministrative sarde nel weekend 8-9 giugno  

Gli elettori sardi (e quelli di tutta Italia) riproveranno l’ebbrezza dell’ election day . Ma se altre volte due consultazioni erano state accorpate in un’unica tornata la domenica e il lunedì, è un unicum il voto per le Comunali e le Europee di sabato e domenica.

L’annuncio

A confermare l’indiscrezione, circolata nei giorni scorsi, dopo la presentazione e il giuramento dei suoi assessori in Consiglio regionale, è stata ieri la governatrice Alessandra Todde. Sabato 8 e domenica 9 giugno si voterà per l’elezione dei sindaci in alcuni paesi e città (Cagliari, Sassari e Alghero sono i test più importanti) e per l’elezione dei parlamentari europei: nella cabina elettorale sono attesi 374 mila sardi. L’accorpamento, a livello nazionale, è stato deciso sempre ieri dal Governo. Domani, nella prima seduta dell’esecutivo espressione del Campo largo, il primo tema da affrontare sarà proprio l’election day. «Vogliamo accorpare europee e amministrative in una sola giornata perché la finestra temporale non avrebbe giustificato una scelta diversa», ha detto Todde. «È senz’altro giusto farle in un’unica tornata per rispetto delle casse della Regione». Il risparmio sarebbe di mezzo milione.

Al voto

In Sardegna saranno chiamati a votare i cittadini di 27 centri. Cinque sono sopra i 15 mila abitanti (Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai), dove è quindi possibile il ballottaggio. In provincia di Cagliari si vota solo a Cagliari, Monserrato e Sinnai. In quella di Oristano in 4 centri: Bosa, Magomadas, Sini e Sorradile. Sempre in 4 paesi nel Nuorese: Onanì, Ortueri, Sarule, Villagrande Strisaili. In otto Comuni nel Sassarese: oltre a Sassari e ad Alghero, si vota a Castelsardo, Golfo Aranci, Illorai, Putifigari, Sorso e Villanova Monteleone. In altrettanti centri della provincia del sud Sardegna: Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino, Sant’Anna Arresi e Serrenti.

Nella Penisola

L’annuncio di Todde arriva in contemporanea con la scelta di indire l’ election day a livello nazionale. Il Consiglio dei ministri, su proposta della premier Giorgia Meloni, ha individuato proprio nell’8 e nel 9 giugno le date per lo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Il Governo proporrà pertanto queste date al Capo dello Stato, che indirà con proprio decreto i comizi elettorali. È scritto nel comunicato di Palazzo Chigi. Inoltre, il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha svolto un’informativa sull’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per le Europee e sulla data delle elezioni amministrative. E, alla fine, ha deciso: in abbinamento alle consultazioni europee, Piantedosi ha indetto, con decreto ministeriale, le elezioni amministrative per sabato 8 e domenica 9 giugno.

I seggi Europei

I 76 seggi italiani saranno così suddivisi: 20 seggi alla circoscrizione I (Nord-Ovest); 15 seggi alla circoscrizione II (Nord-Est); 15 seggi alla circoscrizione III (Italia centrale); 18 seggi alla circoscrizione IV (Italia meridionale); 8 seggi alla circoscrizione V (Italia insulare). Quindi alla Sardegna e alla Sicilia spetteranno otto seggi nel Parlamento europeo di Strasburgo: è da capire se, in base agli accordi elettorali tra le varie forze politiche, almeno uno possa essere assegnato a un candidato sardo. Nell’ultima legislatura a Strasburgo non erano stati eletti sardi. Nel 2013, invece, furono tre a varcare la soglia del Palais de l'Europe: Renato Soru per il Pd, Salvatore Cicu per Forza Italia e Giulia Moi per il M5S. Ma è preistoria politica.

