Piazza Amendola.
12 novembre 2025 alle 00:32

Via libera alle rotatorie per deviare i pullman in via Roma lato mare 

L’ordinanza che chiude piazza Matteotti per i lavori della metro di superficie è arrivata come una mazzata sul già disastrato traffico cittadino. La prevede la chiusura della strada – già interdetta da tempo al traffico privato – proprio di fronte alla stazione dell’Arst sino a settembre del prossimo anno. Ma il blocco totale della circolazione arriverà soltanto in una fase successiva. Una soluzione che non impedirà il passaggio dei bus di Ctm che riusciranno ancora a transitare nell’area vietata e fare capolinea sull’altro lato della piazza. Il direttore dell’Arst, Carlo Poledrini, prende tempo. «Faremo il punto complessivo a fine settimana». Il fronte che preoccupa i dirigenti della Viabilità è piazza Amendola. «Il Comune ieri ha disposto la realizzazione delle rotondine in piazza Amendola», annuncia Poledrini.

L’Arst ha fretta di iniziare i lavori in via Roma nella corsia centrale dei bus prima di concludere il cantiere di viale Diaz, ma Palazzo Bacaredda chiede che vengano predisposte due due rotatorie provvisorie tra piazza Deffenu e piazza Amendola, per l’eliminazione dei semafori, che consentano di deviare i pullman nel lato mare.

