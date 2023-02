Via libera alle regole su murales e graffiti 

Via libera al nuovo regolamento che disciplina le attività di street art realizzate su spazi di proprietà del Comune o privati. Dopo il sì della Giunta, martedì sera è arrivato anche l’ok all’unanimità del Consiglio comunale.

All’amministrazione comunale - in base al regolamento - spetterà individuare i progetti da realizzare sugli spazi identificati tramite bandi pubblici, dopo un’attenta valutazione della bozza di murales, dimensioni e tecnica di esecuzione, e la descrizione del messaggio che si intende trasmettere. Resta, inoltre, la possibilità per il Comune di far realizzare a singoli artisti delle opere negli spazi pubblici, prevedendo un compenso. «Un regolamento che ci aiuterà a contrastare gli atti di vandalismo su beni pubblici e privati», ha spiegato l’esponente della maggioranza Anna Maria Demurtas «e allo stesso tempo si darà spazio alla libera espressione artistica di giovani, scuole e associazioni in un contesto di legalità». Sulla stessa linea il presidente della commissione Franco Tocco: «L’obiettivo è doppio: dare la possibilità agli artisti di far conoscere la propria arte portandola in città, ma anche valorizzare queste opere e sensibilizzare tutti sul loro valore e significato culturale».

