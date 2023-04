Via libera alle nozze in riva al mare 

Decise anche le tariffe, che vanno da un minimo di 250 sino a 900 euro, diverse a seconda del giorno scelto - meno durante la settimana, mentre il costo sale nei giorni feriali e festivi - della location - a sa Dom’e Farra le tariffe più basse, il doppio nel parco di Flumini e nella piazza del lungomare - e della residenza dei futuri sposi. Nuove sedi oltre a quelle già utilizzate sinora: la sala consiliare e quella della Giunta in via Porcu, l’ex Convento dei Cappuccini e Casa Olla.

Le coppie - quartesi e non - potranno quindi scambiarsi le promesse d’amore nella casa museo Sa Dom’e Farra - la struttura storica vicino al palazzo comunale - nel parco Parodi, con all’interno la chiesetta campestre di San Giovanni, e nel lungomare Poetto, davanti alla grande fontana poco dopo l’ex Bussola. Sedi individuate dal Comune per il loro particolare valore storico, artistico o naturalistico, in grado di coniugare le richieste crescenti dei cittadini con l’esigenza di promuovere e valorizzare il territorio di Quartu, le sue specificità e tradizioni.

Nozze quasi in riva al mare, a due passi dalla spiaggia del Poetto e con vista su Molentargius, ma anche nel cuore del centro storico e del litorale. Ora anche a Quartu sarà possibile sposarsi nei luoghi più belli della città: da Sa Dom’e Farra al parco Parodi, sino a piazza Luigi Olla. Tre nuove location per celebrare i matrimoni - oltre a quelle istituzionali e alla sede di Casa Olla - decise ieri dalla Giunta comunale.

I nuovi siti

Quanto costerà

L’assessora

Una novità pensata anche in chiave turistica. «Abbiamo cercato di conciliare il piacere degli sposi per una bella riuscita anche estetica della cerimonia, col valore civile e legale dell’impegno che vanno ad assumere», spiega l’assessora alle Attività produttive e promozione del territorio Rossana Perra. «Questo ci consente di valorizzare siti per noi importanti sia dal punto di vista storico, culturale e turistico, come appunto Sa Dom’e Farra, il parco Parodi e piazza Olla al Poetto. E in futuro contiamo di ampliare ulteriormente la rosa delle scelte e delle location, consapevoli delle enormi potenzialità legate allo sviluppo di questa azione di valorizzazione».

Chiave turistica

In prima linea c’è la capogruppo della maggioranza Valeria Piras, già promotrice dell’iniziativa nell’aula di via Porcu durante la scorsa consiliatura e ora plaude all’ok della Giunta. «Questo percorso è iniziato diversi anni fa con un regolamento sul quale abbiamo lavorato tanto e poi con la prima scelta di Casa Olla», ricorda Piras. «Ci saranno ulteriori step con nuovi luoghi che toccheranno sicuramente bellezze paesaggistiche e simboli della nostra cultura. L’amministrazione», sottolinea l’esponente di Rinascita, «cerca di offrire sempre maggiori servizi e al tempo stesso si pone l'obiettivo di valorizzare le nostre bellezze e tradizioni. Anche questo può essere visto come un modo per attrarre nuovi segmenti turistici».

