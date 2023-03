Via libera alle gare: il Fausto Coppi è di nuovo a norma 

Il campo da calcio Fausto Coppi a Serramanna è di nuovo a norma: omologato dalla Lega Calcio. In paese lo storico impianto di via 25 Aprile torna pienamente operativo, a disposizione delle società di calcio, come la Gialeto 1909 costretta da tempo a disputare le gare casalinghe della Prima categoria nel campo in terra battuta di Bia Nuraminis.

«Dopo una serie di interventi importanti che sono appena stati conclusi alle panchine, le recinzioni e i cancelli, il nostro stadio Coppi è nuovamente omologato per le gare ufficiali, senza necessità di deroghe», annuncia il sindaco Gabriele Littera.

«Si stanno ultimando anche i lavori alla recinzione esterna, che restituiranno tre ulteriori stalli per il mercato del sabato ed entro breve tempo porteremo in Giunta la delibera per il progetto esecutivo del nuovo manto erboso e le opere necessarie per l’omologazione anche per il pubblico spettacolo, come concerti o eventi», continua il primo cittadino di Serramanna. Che annuncia altre opere: «Ci saranno poi ulteriori interventi che consentiranno di mettere l’impianto sportivo a disposizione delle società nelle migliori condizioni possibili».

RIPRODUZIONE RISERVATA