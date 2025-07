Via libera alle domande per avere il “bonus nidi” 

Al via le domande per avere i contributi destinati all’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati. I genitori di bambini di età compresa nella fascia 0-36 mesi che hanno frequentato servizi per l'infanzia per il periodo gennaio-luglio 2025 possono presentare domanda. Per accedere al contributo - tramite istanza online - è necessario avere un reddito che non supera i 40mila euro. Le domande dovranno essere compilate esclusivamente online e protocollate entro il 14 ottobre.

