Via libera alle adozioni per i cani salvati dal rifugio lager 

Dopo anni trascorsi tra fame, rifiuti e condizioni igieniche precarie, finalmente c’è la possibilità di un futuro migliore per i cani cresciuti a Santu Lianu, finiti al centro delle cronache per il canile lager sequestrato lo scorso anno dai carabinieri della stazione di Flumini.

Una nuova possibilità, una nuova occasione per vivere in serenità, finalmente circondati dall’affetto di una famiglia, per 60 dei 200 cani presi in gestione dal Comune nell’autunno 2024 dopo aver vissuto tutti insieme in un casolare del litorale quartese sottoposto a sfratto esecutivo. Ora vengono sbloccate le adozioni. «L’impegno del Comune di Quartu è stato massimo, ma ora per queste creature sfortunate di media e piccola taglia, che finora hanno vissuto in condizioni di precarietà assoluta, c’è un raggio di luce all’orizzonte - annuncia il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna -. E l’auspicio è che possa prendere avvio una catena di solidarietà capace di coinvolgere i cittadini quartesi per poi allargarsi, a macchia d’olio, nell’area vasta e, perché no, anche nel resto dell’Isola».

I cani possono infatti essere pre-visionati sul sito del canile Shardana - selezionando “I nostri ospiti/Quartu Sant’Elena abitazione comunale Bacca Mandra 1” - che gestisce per conto del Comune i randagi trovati nel territorio quartese, compresi quelli che hanno vissuto nel ricovero abusivo di Santu Lianu. Sessanta fotografie che ritraggono gli sfortunati meticci che, dopo gli ultimi mesi di cure ricevute dai volontari del canile Shardana, ora stanno bene.

I cittadini interessati a conoscere i cagnolini in vista di un’adozione - si legge nella nota del Comune - possono contattare direttamente il canile in convenzione chiamando al numero di rete fissa 070 581413. Seguiranno poi la richiesta formale di adozione dei cani - tutti dotati di microchip e iscritti all’anagrafe canina - e la comunicazione dell’amministrazione comunale al giudice per procedere con il dissequestro, sino all’affidamento definitivo che si spera possa concretizzarsi per tutti nel più breve tempo possibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA