Via libera all’autopsia di Vera Slepoj 

PADOVA. Incarico conferito ed esame autoptico subito avviato ieri all'istituto di anatomia patologica di Padova, sul corpo del Vera Slepoj, 70 anni, la psicologa, nota per il suo impegno pubblico e politico, trovata morta dalla governante il 21 giugno scorso, sul divano della sua abitazione, nel capoluogo euganeo. A chiede l'autopsia con un esposto alla Procura della Repubblica, erano stati, nell'immediatezza, i familiari attraverso il legale di fiducia, Massimo Munari, che ha riferito come l'esito potrebbe richiedere qualche tempo. Infatti a parte i primi accertamenti di base, non tutti immediati, a cominciare dal tossicologico, che vanno a 90 giorni. I funerali sono stati programmati per venerdì prossimo. Al centro dell'autopsia il fatto che Slepoj, dopo un intervento chirurgico al ginocchio, avesse detto più volte ad amici e conoscenti che stava bene e che addirittura prima di essere trovata priva di vita fosse stata ad una cena con numerose persone.

RIPRODUZIONE RISERVATA