Via libera all’antenna vicino alla piazza 

Illegittima la parte del regolamento comunale che vieta l’autorizzazione all’installazione delle antenne per la telefonia mobile nel centro storico, visto che il piano particolareggiato riguarda solo gli edifci, così come il divieto di piazzare i ripetori nei fabbricati in cui risiedono ragazzi di età inferiore a 14 anni. «Nella materia in esame», scrivono i giudici del Tar Sardegna, accogliendo il ricorso che spiana la strada ad un impianto nei pressi della piazza Primo Maggio, «non è compito dei Comuni tutelare la salute pubblica, trattandosi di prerogativa dello Stato».

Il ricorso

Il Tar Sardegna ha accolto un ricorso presentato dalla società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit S.p.A.), assistita dal legale Edoardo Giardino, annullando il divieto imposto dal Comune – assistito dall’avvocata Angela Satta – al progetto per la «realizzazione di una nuova infrastruttura (stazione radio base) di telefonia cellulare in vicolo Primo Roma». L’azienda, che realizza ripetitori per importanti operatori nazionali, contestava il parere negativo della conferenza di servizi che aveva bocciato l’impianto nei pressi della centralissima piazza Primo Maggio. Due le ragioni: le norme che regolano il Piano particolareggiato del centro storico e il fatto che la zona richiesta per l’installazione non era ricompreso tra quelle idonee indicate nel regolamento approvato dal Comune per ospitare quel tipo di attrezzature. Non solo. Si contestava anche che nel fabbricato risiedessero ragazzi di età inferiore a 14 anni, dunque ipotizzando così dei possibili rischi per la salute dei giovanissimi. Bocciata la pratica, la società ha deciso di rivolgersi ai giudici amministrativi con un ricorso.

La decisione

Il collegio della Prima sezione del Tar Sardegna presieduto dal giudice Marco Buricelli (a latere Oscar Marongiu e Gabriele Serra) ha accolto il ricorso e condannato il Comune a pagare 2500 euro di spese processuali. Per i giudici l’articolo delle norme di attuazione del Piano particolareggiato del centro storico utilizzato per vietare il ripetitore «si applica alle costruzioni edilizie e non agli impianti in questione, sia perché quest’ultimo – come visto - non è equiparabile ad una costruzione, sia perché la norma in questione, nella parte relativa agli impianti tecnologici, si riferisce - diversamente da quanto prospettato dalla difesa comunale - soltanto agli impianti funzionali all’abitazione e non già alle infrastrutture di comunicazioni elettroniche». Illegittima, invece la questione della presenza di bambini nell’edificio su cui verrà installata l’antenna: per i giudici la tutela della salute pubblica è prerogativa dello Stato, non del Comune.

