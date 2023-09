Via libera alla terza farmacia: aprirà nel paese entro sei mesi 

Dolianova avrà la sua terza farmacia. Si è concluso positivamente l’iter avviato dall’assessorato della Sanità per l’apertura di otto nuove sedi farmaceutiche in Sardegna. Tra queste c’è anche quella della cittadina del Parteolla che avrà come titolare il dottor Valerio Santona. Si tratta di una sede di nuova istituzione per la quale si attendeva l’apertura da diversi anni anche in considerazione della forte crescita demografica registrata a partire dai primi anni 2000 con la popolazione arrivata a sfiorare i diecimila abitanti. Finora non si era riusciti ad assegnarla per rinuncia da parte dei vincitori del concorso. Dopo vari tentativi (e una procedura giunta al “quarto interpello” concluso il 14 agosto scorso), si è arrivati all’assegnazione definitiva della sede.

A Dolianova operano già due storiche farmacie, situate in centro, oltre a una parafarmacia aperta da qualche anno. La zona di riferimento della nuova sede è delimitata a sud dalle vie Bonaparte, Alagon, Mons. Piovella, Piazza Mercato, Corso Repubblica, via Mazzini, via Trieste, via Partigiani, via F. Cervi, via Lussu e via Sa Tiria mentre a nord il limite è costituito dal confine naturale del territorio comunale. Il titolare avrà sei mesi di tempo per aprire il nuovo presidio sanitario. In Sardegna rimangono da aggiudicare trentaquattro nuove farmacie delle novanta messe a bando dalla Regione nel 2015.

