Via libera alla tassa di soggiorno 

Tassa di soggiorno in arrivo per i vacanzieri che scelgono Quartu come meta turistica. Una novità annunciata nei mesi scorsi, appena concretizzata con il sì in Giunta che di fatto dà il via alla nuova imposta da pagare dal prossimo anno, in attesa del sì definitivo del Consiglio comunale che dovrebbe arrivare la prossima settimana.

Le tariffe andranno definite entro dicembre con la finanziaria di previsione, con un incasso - presunto per il 2025 - che dovrebbe aggirarsi intorno ai 200mila euro. Risorse che investiremo esclusivamente in servizi connessi al turismo», assicura il vicesindaco Tore Sanna.

Il regolamento

La delibera con il regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno è stata approvata durante l’ultima riunione dell’esecutivo comunale. Un documento di 16 articoli che definisce durata, modalità di riscossione e finalità della tassa, rimandando a fine anno la definizione delle tariffe. «Verranno decise con il bilancio di previsione», spiega il vicesindaco, «esattamente come succede per le altre tasse comunali».

Di fatto i titolari delle strutture ricettive in città saranno gli esattori dell’imposta, che poi andrà versata periodicamente al Comune. Si pagherà l’obolo per un massimo di cinque notti consecutive trascorse nello stesso albergo, mentre saranno esenti - in base al regolamento adottato dalla Giunta - i bambini sotto i dodici anni, gli ultra settantenni, i soggetti ritenuti fragili, per citare alcune categorie.

Otto mesi

L’imposta si dovrà versare da inizio marzo sino a fine ottobre. «Prevediamo di incassare 200mila euro che dedicheremo interamente alla promozione turistica della città», ribadisce Sanna, «un impegno che abbiamo preso nei confronti degli operatori del settore turistico nel territorio». Previsione di incasso calcolata sulla base della presenza di vacanzieri registrata lo scorso anno nello stesso periodo: 64mila turisti quelli ufficiali.

Gli operatori

Gli albergatori, coinvolti negli ultimi mesi nella stesura del regolamento, sono tutti d’accordo. «Gli introiti dovranno però essere spesi per offrire servizi e la giusta accoglienza ai turisti», sottolinea il presidente di Federalberghi Sud Sardegna e titolare dell’hotel Califfo, Fausto Mura. Di fatto la stessa finalità prevista per legge, ma a quanto pare non scontata. «Capita che qualche Comune utilizzi le risorse incassate con l’imposta di soggiorno per interventi che niente hanno a che fare con il turismo. A Quartu, visto il coinvolgimento e la trasparenza da parte del vicesindaco, sono certo che questo non succederà». Sulla stessa linea Roberto Matta, presidente dell’Associazione turistica di Quartu che conta ormai 180 soci: «L’imposta di soggiorno è una tassa che serve» commenta, «va a finanziare una serie di servizi, e una parte dei proventi servirà per fare promozione turistica: missione che da sempre porto avanti come associazione».

