VaiOnline
Is Arenas.
10 agosto 2025 alle 00:37

Via libera alla riqualificazione dell’area verde di via Paganini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune punta sulla rinascita di uno spazio verde della città dove da anni la manutenzione scarseggia. Nei giorni scorsi la Giunta ha dato il via libera al documento di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione della zona tra via Paganini, via S’Arrulloni, via Corelli e via Gabriel, attesa da anni dai residenti del quartiere di Is Arenas.

A disposizione ci sono 100mila euro arrivati dalla Regione grazie a un fondo dedicato al progetto quartese. Tesoretto ottenuto con il tramite di FdI: «Il finanziamento rientra in un più ampio progetto di valorizzazione dei parchi urbani, promosso a livello regionale anche grazie al lavoro politico portato avanti negli scorsi anni dal nostro partito», sottolinea il capogruppo di FdI in Consiglio Michele Pisano, insieme al coordinamento cittadino. «L’intervento interessa una zona oggi in stato di abbandono, ma da sempre considerata strategica per la vivibilità del quartiere».

Una collaborazione bipartisan per ottenere i fondi, ma anche nel definire i lavori da fare, come conferma il vicesindaco Tore Sanna: «Questo dimostra che si può lavorare insieme per il bene della città, al di là delle appartenenze politiche», dice. Manutenzione del verde, panchine, percorsi pedonali senza barriere architettoniche: «L’area verde dovrà offrire spazi di socializzazione, percorsi pedonali e di fitness, nonché aree didattico-ricreative destinate a scuole e associazioni», viene spiegato nella delibera di Giunta proposta dal settore Ambiente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il giallo

«Mio fratello non aveva nemici» Ma ad aprile era stato aggredito

L’avvocato Aste si sofferma sul misterioso agguato di Flumentepido 
Andrea Artizzu
L’allarme

Si allarga l’indagine per omicidio colposo sui casi di botulino

Domani l’autopsia su Roberta Pitzalis, verifiche anche sulla polpa di avocado 
Francesco Pinna
Regione

Variazione di bilancio, non ci sono le risorse chieste dai Comuni

Nessuna risposta ad Anci e Cal sull’aumento del Fondo unico 
La nomina

Autorità portuale sarda, chiuso il primo round: il commissario è Bagalà

Calabrese, 58 anni, resta in carica sino alla scelta del nuovo presidente 
Alessandra Carta
Turismo

Il Qatar conferma gli investimenti sardi: incontro con Todde

In Municipio ad Arzachena gli impegni per la Costa Smeralda 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Ho lasciato l’ospedale per diventare un medico di famiglia»

Monastir, l’ex sindaca Luisa Murru: la sanità sarda? È da riorganizzare 
Paolo Carta
Verso il voto

Salvini: «La lista Zaia è un valore aggiunto, continuità in Veneto»

Trattative in stallo nel centrodestra, le soluzioni arriveranno a settembre  