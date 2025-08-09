Via libera alla riqualificazione dell’area verde di via Paganini 

Il Comune punta sulla rinascita di uno spazio verde della città dove da anni la manutenzione scarseggia. Nei giorni scorsi la Giunta ha dato il via libera al documento di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione della zona tra via Paganini, via S’Arrulloni, via Corelli e via Gabriel, attesa da anni dai residenti del quartiere di Is Arenas.
A disposizione ci sono 100mila euro arrivati dalla Regione grazie a un fondo dedicato al progetto quartese. Tesoretto ottenuto con il tramite di FdI: «Il finanziamento rientra in un più ampio progetto di valorizzazione dei parchi urbani, promosso a livello regionale anche grazie al lavoro politico portato avanti negli scorsi anni dal nostro partito», sottolinea il capogruppo di FdI in Consiglio Michele Pisano, insieme al coordinamento cittadino. «L’intervento interessa una zona oggi in stato di abbandono, ma da sempre considerata strategica per la vivibilità del quartiere».
Una collaborazione bipartisan per ottenere i fondi, ma anche nel definire i lavori da fare, come conferma il vicesindaco Tore Sanna: «Questo dimostra che si può lavorare insieme per il bene della città, al di là delle appartenenze politiche», dice. Manutenzione del verde, panchine, percorsi pedonali senza barriere architettoniche: «L’area verde dovrà offrire spazi di socializzazione, percorsi pedonali e di fitness, nonché aree didattico-ricreative destinate a scuole e associazioni», viene spiegato nella delibera di Giunta proposta dal settore Ambiente.
RIPRODUZIONE RISERVATA