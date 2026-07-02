Via libera alla pista ciclabile sulla litoranea 

Il progetto per la realizzazione di una pista ciclabile che da Maddalena spiaggia arriverà sino a Frutti d’Oro verrà ultimato.

Dopo gli attriti del passato, Condominio di Maddalena e Comune di Capoterra hanno raggiunto un’intesa che coniuga il completamento dell’opera alla messa in sicurezza idraulica della zona.

Dissapori

In seguito all’avvio delle procedure di esproprio un anno fa, i dissapori tra amministrazione cittadina e condominiale avevano congelato l’opera: ora l’accordo messo nero su bianco dalle parti ha sbloccato lo stallo. Accanto percorso per le bici nascerà il Parco Lineare, una fascia di terreno di proprietà condominiale che verrà presa in carico dal Comune.

Inoltre saranno fondamentali la realizzazione da parte del Municipio di alcune opere idrauliche che evitino eventuali allagamenti a Maddalena in seguito alle piogge; la posa di opera di paratoie mobili in acciaio inox nei varchi lungo il marciapiede del lungomare; la sistemazione di fioriere amovibili al confine con la lottizzazione Picciau per impedire l’accesso ai veicoli nell’area condominiale.

Soddisfazione

Il sindaco Beniamino Garau si dice soddisfatto di aver ripreso il dialogo con il Condominio di Maddalena spiaggia: «L’accordo ci permetterà di portare avanti la programmazione del territorio, la pista ciclabile che unisce Maddalena a Frutti d’Oro è un’opera importante. Un’area verde nell’ex canneto, illuminazione, arredi urbani e sistemazione idraulica: con il percorso ciclabile e gli interventi connessi daremo nuovo impulso a questo tratto del litorale capoterrese».

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, si concentra sul completamento dell’opera: «Ci avviamo alla conclusione del progetto, con la colata di calcestruzzo il percorso ciclabile prenderà vita dando ai cittadini la possibilità di spostarsi da una zona all’altra del litorale senza percorrere la Strada statale 195».

Il disgelo

Decisivo per il disgelo tra le parti anche l’impegno di Giovanni Ruggeri, amministratore condominiale di Maddalena spiaggia: «Comprendo le ragioni di urgenza legate alla scadenza del termine per l’esecuzione delle opere e sono pronto a facilitare la loro migliore conclusione, escludendo ricorsi o iniziative che possano ostacolarla. È chiaro che la pista, che non può realizzarsi sopraelevata, subirà allagamenti in caso di piogge abbondanti, un limite che valuteremo con il Comune e potrà comportare opere di regimentazione delle acque anche nella proprietà condominiale».

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