Via libera alla manovra da 47 milioni 

Una manovra da 47 milioni, senza tagli ai servizi comunali né rincari nella pressione fiscale. Ma con poche risorse per settori strategici come il turismo, neanche un euro per l’agricoltura. Via libera al bilancio di previsione per il 2025, un sì d’urgenza del Consiglio comunale di Selargius nella tarda serata di giovedì per evitare di proseguire l’attività amministrativa in esercizio provvisorio. Critica la minoranza rimasta in Aula che «per senso di responsabilità» ha garantito la presenza durante il voto.

Servizi sociali

La maggior parte delle risorse da spendere in bilancio - il 40 per cento circa - sono dedicate ai Servizi sociali, lì dove si concentrano le urgenze. Una previsione che tiene conto della situazione attuale: «Le difficoltà da affrontare sono tante», sottolinea l’assessore al Bilancio con delega anche ai Servizi sociali, Sandro Porqueddu, «un esempio su tutti è il numero degli amministratori di sostegno che nel giro di sei mesi sono passati da 30 a 42, questo significa che ci sono disagi importanti. Così come sono in aumento i bambini ospitati in strutture protette, 14 in più nell’ultimo anno. Ecco perché è importante l’approvazione del bilancio il prima possibile, necessaria per utilizzare le risorse e dare risposte ai cittadini».

Agricoltura e turismo

Poche risorse per il turismo, zero stanziamento per ora sull’agricoltura. «Non si può ogni volta affidarsi a future variazioni di bilancio, amministrare vuol dire programmare e non far quadrare semplicemente i conti sulla base delle spese per l’ordinario», il commento del consigliere di minoranza Franco Camba. Critiche condivise dagli altri gruppi dell’opposizione.

Finanziamenti regionali e statali a parte, le altre risorse in cassa da investire al momento sono poche. «Ora la priorità è approvare il bilancio e dare la possibilità a tutti gli assessorati di poter utilizzare i fondi disponibili, in particolare i Servizi sociali, dopo dovremmo impegnarci tutti per recuperare i soldi da investire in quei settori dove ora mancano», le parole del sindaco Gigi Concu durante il dibattito in Consiglio. Poi il mea culpa accompagnato dall’appello al voto urgente: «Dobbiamo lavorare di più durante l’anno per poter migliorare le entrate: l’obiettivo è cercare di recuperare tutta l’evasione e di aumentare le entrate con le concessioni edilizie in sanatoria». Appello al voto urgente - in anticipo rispetto a quanto concordato nella conferenza dei capigruppo - accolto dalla maggioranza che ha votato compatta a favore, e dalla minoranza presente in Consiglio.

Minoranza critica

«Restiamo per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini», dice Alberto Cappai, Autonomisti sardi, prima del voto contrario alla manovra. Come lui hanno votato anche i gruppi Selargius più e Selargius merita di più. «Rinunciamo a fare interventi che rimandiamo alla prossima riunione con un dibattuto dedicato, sperando che questo segni un passo diverso e l’inizio di un confronto costruttivo», aggiunge il consigliere Camba.

