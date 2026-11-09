Via libera alla Cittadella dello sport 

Un investimento da un milione e 250mila euro per completare la Cittadella dello sport di Mandas. Il finanziamento, concesso dalla Giunta regionale, permetterà di riqualificare gli impianti esistenti e realizzare nuove strutture dedicate al calcio a 5, al padel, al tennis e alla pallavolo nel centro dell'Alta Trexenta. Il progetto ha ottenuto il via libera del Coni e dei Vigili del fuoco, completando così l'iter dei pareri necessari.

La Giunta comunale si prepara ora alla fase operativa: nei prossimi giorni verrà predisposto il progetto esecutivo, passaggio che precederà la pubblicazione della gara d'appalto per affidare i lavori. «Adesso, grazie a questo finanziamento, completiamo l'opera attraverso la ristrutturazione degli impianti esistenti e la realizzazione di nuove strutture all'interno della Cittadella dello sport», dice il sindaco Umberto Oppus.

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