Via libera alla casa dello studente 

Da casa del pensionato a residenza per gli studenti universitari, con tanto di mensa, sale studio e zona per la sosta.

L’ok ufficiale

Ora c’è il sì della Giunta alla rinascita dello stabile di via Cilea all’interno di un mega piano di riqualificazione urbana nel centro città, insieme alla casa della solidarietà che sarà un centro per i senzatetto e all’ex centro per l’impiego dove la Asl aprirà la nuova casa per i diabetici. «Un vero e proprio polo socio sanitario integrato», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «con nuovi servizi pubblici per i quartesi e per l’intera Città metropolitana». L’ultimo passo in avanti è di qualche giorno fa con il via libera dell’esecutivo comunale ai documenti di indirizzo alla progettazione. Al centro del piano una serie di interventi diffusi di riqualificazione urbana a cui si stava lavorando da tempo. «Parliamo di immobili che avevano perso la loro destinazione originaria», spiega Conti, «e sui quali puntiamo per ospitare ulteriori servizi ai cittadini».

Casa dello studente

Tra questi c’è l’ex casa del pensionato, lì dove le porte si sono chiuse nel 2009 per problemi di sicurezza riscontrati dai carabinieri del Nas, che nel giro di qualche anno il Comune conta di riaprire come studentato: camere per almeno 250 universitari, cucina e spazio mensa, lavanderia, aule studio, area fitness e zone relax. Il Comune metterà a disposizione lo stabile di quattro piani, mentre sui lavori si sta lavorando ad un accordo con l’Ersu - l’ente regionale per il diritto allo studio universitario. «Nel giro di due anni, al massimo tre, la città potrà avere la casa dello studente a disposizione», dice l’assessore Conti, «in una zona strategica di Quartu, facilmente raggiungibile, a due passi dal centro, e ben collegata con Cagliari dove gli studenti dovranno andare per seguire le lezioni e sostenere gli esami».