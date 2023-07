Via libera alla Casa della salute 

La Casa della Salute si farà. Lo conferma l'accordo trovato tra il Comune e l’Asl di Cagliari. I lavori dovrebbero partire tra gennaio e febbraio. La struttura fisicamente esiste già: è l’ex Cries, in via dei Gladioli, nella zona Cortis, dietro la stazione della metropolitana San Gottardo.

Attualmente versa in stato fatiscente ma con il piano per la realizzazione della Casa della Salute, verrà completamente riqualificata. Al suo interno, in base all’accordo tra le parti, sorgerà un centro per le vaccinazioni, la tanto richiesta guardia medica e ambulatori specialistici, compresi quelli dedicati alle patologie neurologiche. Ma si sta pensando seriamente di dedicare uno spazio (essendo la struttura molto grande) anche agli alloggi per gli studenti universitari.

L’accordo

Il sindaco Tomaso Locci, che da anni si batte per dare alla cittadina dell’hinterland cagliaritano un centro sanitario importante, non può quindi che ritenersi soddisfatto: «A breve firmeremo l'accordo con la Asl di Cagliari, per la precisione con il direttore generale Marcello Tidore e con il direttore del Distretto Area Vasta, Gianni Salis e lo porterò in Consiglio comunale. Verranno garantiti i servizi che erano già previsti nelle precedenti interlocuzioni. Sarà possibile utilizzare l’area dell’ex asilo, che continuerà ad essere gestita dal Comune e, nella parte esterna, ci sarà un punto ristoro che verrà affidato a soggetti terzi. Il primo piano verrà riconsegnato al Comune, che a sua volta lo affiderà in gestione».

I fondi

L’allora Ats ha investito 2 milioni e mezzo di euro per il progetto iniziale, poi i costi negli ultimi tempi sono aumentati, «perciò l’Asl ha dovuto razionalizzare, garantendo comunque i servizi che erano stati promessi prima dell'intesa sul nuovo accordo», spiega il primo cittadino. La progettazione è quasi definitiva, fa sapere il sindaco: «Ce la devono presentare, dopodiché si farà partire il bando di gara e ci auguriamo che i lavori possano iniziare nei tempi previsti. Al contrario di chi dice che sono tutte fantasie, la Casa della Salute è una certezza, e i soldi ci sono. Quando mi sono insediato non ho trovato nulla di pronto su cui lavorare per quanto riguarda i servizi sanitari ai cittadini nell’ex Cries; anzi, addirittura era previsto che sorgesse una sede della Facoltà di Odontoiatria. Durante il periodo del commissariamento del Comune (nel 2018, nda) stavamo rischiando che il progetto della Casa della Salute non vedesse proprio la luce. Quando sono stato rieletto sindaco nel 2019, ho preso in mano la questione».

L’ulteriore conferma del progetto è arrivata anche dall’incontro del 30 giugno all’hotel Holiday Inn sulle attività e programmi del Distretto socio sanitario, alla presenza, oltre che di Tidore e Salis, dell’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria e dei rappresentati delle istituzioni locali, tra cui Locci. In attesa della Casa della Salute, che secondo il sindaco è un punto di partenza per tutta la Città metropolitana e sarà un'eccellenza, il Comune prova a portare la guardia medica in città in una sede provvisoria.

