Via libera al tirocinio negli uffici del Comune 

Via libera ai tirocini curriculari in Municipio. Il Comune di San Giovanni Suergiu, preso atto che l’Università degli studi di Cagliari prevede, nel nuovo ordinamento didattico dei corsi triennali, l'obbligo di effettuare tirocini curriculari presso strutture interne o extrauniversitarie, ha deciso di offrire la propria collaborazione. È già stato dato il via libera a una studentessa, iscritta al corso di laurea in Scienze della comunicazione a iniziare il tirocinio che, si legge nella delibera “attraverso l’esecuzione dei progetti didattico-formativi offre agli studenti la possibilità e l’occasione di conoscere il mondo del lavoro attraverso la specifica realtà dell’ente locale Comune nelle sue funzioni, competenze e organi. (f. m.)

