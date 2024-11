Via libera al restyling del centro sportivo 

Il centro sportivo Raffaele Piras si prepara a voltare pagina e a rinascere come un polo d’eccellenza per lo sport e la socialità. È stato approvato il progetto che ne rivoluzionerà spazi e funzioni, trasformando l’impianto in un modello di innovazione e accessibilità. Con un’area di 33mila metri quadri e una storia iniziata nel 1994, l’impianto diventerà il cuore pulsante dello sport cittadino e non solo, grazie a un investimento da 1,6 milioni di euro in dieci anni e la visione proiettata nel futuro di un raggruppamento temporaneo di imprese formato da quattro società sportive: Easy Tennis, Quartu Asd, Escolinha di tecnica individuale e Selargius Padel.

Il progetto

Nell’area si era già lavorato nel 2016 e nel 2018. Ora gli interventi comprendono la riorganizzazione degli spazi, la riqualificazione delle strutture esistenti e l’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’obiettivo di rendere il centro sportivo un luogo più accessibile e moderno.Tra le novità, il raddoppio dei parcheggi esterni per accogliere pullman e un restyling completo di quelli interni, che saranno pavimentati con ghiaia stabilizzata e resi carrabili per rendere l’intera area pedonalizzata, mentre le aree verdi verranno rigenerate.Ma il cuore dell’intervento riguarda i campi sportivi, con il rifacimento completo del campo da calcio a 11. L’attuale manto erboso, in stato di degrado, sarà sostituito con erba sintetica. Rimarrà intatta, invece, la pista di atletica che lo circonda, già rinnovata di recente.

Nuovi campi

I tre campi da tennis esistenti saranno rifatti con una pavimentazione sintetica elastica per migliorare il comfort di gioco. Il campo polivalente, oggi utilizzato per tennis, basket e pallavolo, sarà convertito in un campo in terra battuta sintetica. Per il calcio a 5, invece, non sono previsti interventi, poiché i campi sono già in ottime condizioni. La grande novità sarà la trasformazione del campo di bocce, che lascerà spazio a tre campi da padel coperti da una struttura leggera in telo sostenuta da tralicci, rispondendo così alla crescente domanda di questo sport.

L’assessore

«La concessione del centro sportivo prevede precisi impegni a favore della comunità – afferma l’assessore al patrimonio, Carlo Secci –: allenatori qualificati garantiranno la pratica di tutte le discipline previste, mentre i residenti godranno di uno sconto del 30% sulle tariffe. La struttura sarà aperta tutto l’anno, con 15 giornate riservate al Comune per iniziative pubbliche, soprattutto dedicate a scuole e bambini».

