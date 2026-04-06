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A Flumini
07 aprile 2026 alle 00:36

Via libera al restyling del campo sportivo 

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Dopo la chiusura della settimana scorsa per inagibilità, è stato approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per i lavori nell’impianto sportivo di Flumini che prevedono il completamento della struttura esistente con un intervento di efficientamento energetico e di eliminazione delle barriere architettoniche.Prevista inoltre la manutenzione del campo di calcio, utilizzato fino a pochi giorni fa dalla San Giorgio Flumini, e degli spogliatoi.I lavori dovrebbero prendere il via a breve in modo da poter restituire l’impianto in tempo per il prossimo campionato.

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