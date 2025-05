Via libera al rendiconto, in cassa un “tesoretto” da due milioni 

Un tesoretto di due milioni circa da investire per la città. Un fondo importante per il Comune di Quartucciu, ricavato fra le righe del bilancio con l’approvazione del rendiconto di gestione finanziaria 2024. Di fatto l’avanzo disponibile in cassa che ora andrà ripartito fra progetti, iniziative e lavori da concretizzarsi entro fine anno.

«Anche quest’anno l’approvazione del rendiconto avviene entro i termini di legge, e questo non è un fatto scontato», dice l’assessore al Bilancio Carlo Secci che parla di «una maggiore spesa per investimenti e azioni per la collettività a pesare sulle casse comunali». L’avanzo disponibile in sostanza sarà di 1 milione e 700mila euro, al netto di 300mila circa messi da parte «per eventuali coperture a cui bisogna far fronte come quelle che potrebbero arrivare dalla rottamazione delle cartelle fatta dal governo centrale», spiega l’assessore. «Per il resto abbiamo messo in sicurezza il bilancio in previsione dai tagli che potrebbero arrivare da Regione e Stato». E sull’utilizzo delle risorse a disposizione aggiunge: «È ancora in discussione in Giunta e in maggioranza, la ripartizione sarà decisa nella prossima variazione di bilancio, la più importante dell’anno».

