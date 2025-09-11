VaiOnline
Municipio.
12 settembre 2025

Via libera al regolamento per i finanziamenti de minimis 

Via libera del Consiglio comunale al regolamento “de minimis”, con un fondo già stanziato di 560mila euro: 200mila per quest’anno e 360mila per il 2026. «Il documento individua le modalità per concedere contributi, incentivi o prestiti agevolati nel rispetto delle norme europee», spiega l’assessora alle Attività produttive, Rossana Perra, «per agevolare la nascita di nuove attività, sostenere la crescita e la competitività delle imprese già esistenti e favorire la stabile occupazione soprattutto di giovani, donne e soggetti svantaggiati».

Il documento è stato approvato all’unanimità. «Questo regolamento, che poi si trasformerà in un bando, non è solo un insieme di norme ma una scelta politica di questa amministrazione, che vuole sostenere le imprese locali», sottolinea Franco Tocco, presidente della commissione Attività produttive. «Un aiuto concreto, con risorse già stanziate, per l’economia reale della nostra città”, aggiunge la capogruppo di Rinascita, Valeria Piras.

Sì con riserva di FdI: «Il de minimis è uno strumento utile e l'approvazione del regolamento è un atto dovuto», fa notare il capogruppo Michele Pisano, «adesso staremo ora a vedere quali saranno i criteri del bando. E soprattutto l’auspicio è che si possano stanziare più risorse».

