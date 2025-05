Via libera al regolamento della consulta dei giovani 

Finalmente ecco il “sì” unanime da tutti i consiglieri. Il regolamento della Consulta Giovani a Sestu è approvato, ed è solo l’inizio. «Speriamo che i giovani si mettano in gioco, il futuro è loro», commenta l’assessore alle Politiche Sociali Mario Alberto Serrau. Una vittoria per tutti. «Sono felicissima per questo traguardo, grazie alla collaborazione degli uffici, dell'assessorato e dei colleghi consiglieri», commenta Valentina Meloni all’opposizione con Progetto per Sestu, prima firmataria di una mozione per la consulta, diversi mesi fa, insieme con tutta la minoranza.

Come fa notare la sindaca Paola Secci, «abbiamo già avuto una consulta nel mio primo mandato». Chi ne ha fatto parte ha tanti bei ricordi come racconta la già presidente Francesca Tidu: «Abbiamo organizzato eventi, come la prima mostra dedicata ai Lego, tanti momenti d’incontro, socialità, condivisione». La consulta si era gradualmente sciolta durante la pandemia e ora riprende vita. Ma con qualche dubbio: «Purtroppo i ragazzi si riuniranno in Comune e non nel centro giovani in via Pacinotti, sarebbe stata la scelta più naturale per loro», afferma Fabio Pisu, del Pd. Per entrare nella nuova consulta occorre essere residenti a Sestu o essere iscritti ad una delle associazioni culturali e sportive della cittadina. Molto presto si terrà un’assemblea in cui i giovani sestesi voteranno 9 rappresentanti. Loro porteranno idee, proposte, una nuova forza giovane per Sestu. «Spesso si dice che ai ragazzi non interessa partecipare, ma noi ci siamo, abbiamo idee e una gran voglia di essere ascoltati», affermava Gaia Ruggeri, presente con i suoi amici al momento dell’approvazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA