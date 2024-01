Via libera al recupero della fontana del parco 

Dopo anni di abbandono e di degrado la fontana sistemata all’interno del parco Matteotti in via D’Annunzio, si prepara a rinascere a nuova vita.

Gli operai dell’impresa Avr che si occupa della manutenzione del verde pubblico, inizieranno nelle prossime settimane i lavori di sistemazione e recupero della grande vasca che si trova dalla parte dell’ingresso su via Marconi e presto i visitatori potranno rivedere i giochi d’acqua e l’illuminazione laddove adesso c’è spazio soltanto per la sporcizia e i piccioni.

Il mese scorso sono stati effettuati i sopralluoghi da cui è emerso che da recuperare c’è praticamente tutto: il sistema di irrigazione, peraltro anche vandalizzato, è ormai irrecuperabile così come è da rifare anche la pavimentazione. La fontana, famosa per i suoi zampilli, aveva funzionato per diverso tempo, poi oltre dieci anni fa, il declino e l’abbandono.Un degrado che ha coinvolto un po’ tutto il parco dove piano piano sono stati portati avanti alcuni interventi: è stata sistemata la pavimentazione dalla parte dell’ingresso di via Cagliari e sono stati sostituiti i pali dell’illuminazione.Ma i problemi restano tanti. I bagni, devastati dai vandali, sono chiusi ormai da anni e i giochi per i bambini sono in condizioni critiche con i tappeti gommati completamente usurati e pericolosi. Tanto che qualche settimana fa attorno al castello-scivolo sono comparse anche le transenne.Polemiche anche per l’area cani ricavata di recente dalla parte dell’ingresso su via Brigata Sassari, insufficiente e senza un filo di verde.

