Via libera al Pul, accolte tutte le osservazioni 

La maggior parte delle 61 osservazioni al Piano di utilizzo del litorale è stata accolta integralmente. Alcune altre in parte. Il Comune di Tortolì ha preso atto della Valutazione ambientale strategica e, prendendo in esame le osservazioni arrivate da privati cittadini e imprenditori del settore turistico, ha approvato in via definitiva il Pul. La costola del Puc ha la tra le sue finalità quella di fornire uno strumento per la pianificazione e gestione integrata dell’ambito costiero, costruendo scenari di sviluppo turistico-ricreativo coerenti con i processi territoriali di valenza locale e sovra locale. Il Pul, approvato in precedenza il 3 aprile 2013 ed entrato in vigore il 28 maggio 2015 con la pubblicazione sul Buras, disciplina le attività turistico-ricreative nell’ambito del territorio demaniale e delle aree a esso retrostanti, destinate alla viabilità (veicolare e pedonale), ai parcheggi e alla fruizione della balneazione (chioschi, servizi igienici e pronto soccorso). Così il Pul diventa la carta per lo sviluppo dei 17 chilometri di litorale, per un totale di 6,7 chilometri di spiagge, dove aspiranti concessionari richiedono nuovi spazi per attività legate al mare. Le 61 osservazioni confermano che i 17 chilometri, tra La Capannina a Cea, sono sempre più attrattivi. (ro. se.)

