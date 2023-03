«Via libera al Puc: così il paese crescerà» 

«Il nuovo Puc rappresenta un passaggio importante per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio», rimarca anche il vicesindaco Gianluca Lampis, mentre l’assessore Spiga ribadisce i punti qualificanti del piano che ha «un obiettivo di crescita demografico di 400-500 abitanti nei prossimi dieci anni». Non è tutto. «Con il nuovo Puc intendiamo riqualificare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente con la promozione del recupero degli stabili presenti del centro storico. L’obiettivo è quello di garantire un’offerta abitativa di qualità, incentivando da un lato la permanenza della popolazione residente, dall’altro intercettando la richiesta abitativa di nuovi nuclei familiari provenienti dall’hinterland, in particolare le giovani coppie».

Il nuovo Puc di Monastir, in adeguamento al Piano paesistico regionale (Ppr) e alle norme del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (Pai), manderà in soffitta il vecchio piano datato 1999. «Il mondo è cambiato, e Monastir non fa eccezione, con esigenze sociali ed economiche mutate: uno strumento urbanistico del 1999 non può rispondere alle esigenze di oggi. Contiamo nella pubblicazione a breve sul Buras che darà vigenza al nuovo Puc», dice l’assessore all’Urbanistica di Monastir.

Manca solo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Sardegna (Buras). Il nuovo Piano urbanistico comunale (Puc) di Monastir da quel momento, diventerà vigente. Segnerà, per dirla con le parole dell’assessore dei Lavori pubblici e Urbanistica Paolo Spiga, «lo sviluppo di Monastir per i prossimi dieci anni». Tutto questo dopo il voto nell’ultimo Consiglio comunale. «Il passaggio in Aula è servito all’approvazione della relazione tecnica sulle controdeduzioni alle osservazioni della Regione in sede di verifica di coerenza. In Consiglio comunale abbiamo risposto alle criticità emerse, ribadendo le motivazioni circa le scelte fatte», commenta l’assessore Spiga.

La svolta

L’iter

La Giunta della sindaca Luisa Murru centra quindi l’obiettivo di dotare il paese di un nuovo Puc, in gestazione da diversi anni e ormai in dirittura d’arrivo. L’esecutivo Murru aveva ereditato, nel 2015, un Piano urbanistico in lavorazione approvato dall’esecutivo guidato dall’ex sindaco Ignazio Puddu nel 2014, ma affossato di fatto dalla Regione Sardegna in fase di verifica di coerenza. Da qui la progettazione di un nuovo Puc, ma per la sindaca Murru non è stata una passeggiata. Nel 2020, in sede di discussione in Aula, la maggioranza era andata sotto e la sindaca era stata oggetto di una mozione di sfiducia, poi ritirata.

