Via libera al progetto terme nell’isola 

Decolla il progetto di realizzazione delle terme a Sant’Antioco. L’assessorato regionale all’Industria ha rilasciato la concessione mineraria per acque termali denominata “Coaquaddus” alla ReNo Srl di Ninetto Deriu.

Il piano

La durata del provvedimento è per 15 anni. Il centro termale, sorgerà nell’albergo chiuso da anni “Oasi Blù” che è stato acquistato dall’imprenditore di Iglesias che da tempo sta cercando di avviare il progetto. In previsione c’è l’ampliamento dell’hotel dagli attuali 40 posti letto a 220 posti letto dopo la prevista ristrutturazione. Esulta l’amministratore della Re.No. ma con cautela. «Non tutti mi vogliono bene - dice Ninetto Deriu - preferiscono gli imprenditori che utilizzano i fondi pubblici, sfruttano e poi scappano. Io voglio fare del bene nel mio territorio, l’ho sempre detto e finalmente qualche risposta cominciamo ad ottenerla anche noi. Aspettiamo l’approvazione definitiva del Puc e poi andremo all’avvio dei lavori. Penso che già a maggio prossimo potremo partire con l‘ampliamento». L’ok da Cagliari è arrivato nonostante le osservazioni presentate da Italia Nostra contraria a eventuali aumenti di volumetria e incentrata sulla salvaguardia di vincoli paesaggistici.

L’attesa

Ora si attende l’approvazione definitiva del piano urbanistico. «Se tutto va bene - aggiunge Deriu - speriamo di vedere approvato il Puc entro il prossimo dicembre. A quel punto, potremo dare celerità alla realizzazione del progetto per il quale combattiamo da anni». Utilizzo dei pozzi autorizzato, è prevista la realizzazione della canalizzazione che porterà l’acqua calda all’hotel e naturalmente l’aumento delle volumetrie per favorire la realizzazione delle camere. «Come questa struttura termale in Italia ce ne sono solamente altre due - ha detto Deriu - la particolarità è proprio il fatto che sorge a due passi dal mare. Nel complesso vedo già realizzato il collegamento con mezzi elettrici fino al mare. A differenza dei centri termali che sono nati in luoghi sperduti e comunque lontani dai centri abitati, il nostro offrirà la possibilità di fruire di tutte le bellezze del territorio. La parte termale sarà solo uno degli aspetti positivi delle vacanze a Sant’Antioco e più in generale nel Sulcis. La ricerca di un’alternativa allo sviluppo industriale di questo territorio, comincia da qui. Il turismo comincia proprio dalla realizzazione dei progetti e dal favorire l’investimento dei capitali».

Stefano Garau

