Via libera al progetto per la strada panoramica 

La Provincia ha approvato il progetto definitivo per la manutenzione e la messa in sicurezza della Panoramica, la strada provinciale 108 che collega Gonnesa a Portoscuso.

Avallamenti, carenza di segnaletica, problemi di sicurezza legati al costone roccioso dovrebbero diventare solo un ricordo per chi quotidianamente percorre la strada che conduce a Portoscuso, all’imbarco per Carloforte e al polo industriale di Portovesme. Dopo l’approvazione del progetto definitivo, il prossimo passaggio sarà la progettazione esecutiva, solo dopo si passerà all’intervento vero e proprio.

Intanto c’è da registrare un incremento dei fondi stanziati per la provinciale 108. In un primo momento la stima dell’intervento ammontava a un milione e 100 mila euro, cifra stanziata nel 2022 dalla Regione.

Nel frattempo però, tra aumento delle materie primi, crisi energetica e aumento della benzina, è stato necessario aggiornare l’ammontare complessivo del progetto che è arrivato a un milione e 320 mila euro. «Tutti i materiali utilizzabili in edilizia hanno subito un fortissimo aumento del costo della materia finita - si legge nella delibera - inoltre il rincaro dei costi dell’energia, gas e petrolio, sta producendo enormi problemi sulla circolazione e trasporto di qualunque tipo di merce». (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA