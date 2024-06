Via libera al progetto  per il nido comunale 

Via libera della Giunta comunale al progetto esecutivo per la realizzazione dell’asilo nido comunale. A Serramanna l’esecutivo guidato dal sindaco Gabriele Littera ha approvato il progetto finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un valore di poco inferiore ai 2 milioni di euro. L’asilo, che andrà a colmare un deficit di strutture destinate alla prima infanzia (bambini da zero a 3 anni), sarà realizzato in un’area individuata dall’amministrazione nella lottizzazione di Campu sa Lua. L’asilo nido è considerato un obiettivo strategico, per contrastare il fenomeno del calo demografico, che ha portato il paese a perdere oltre mille abitanti in vent’anni. Il progetto (1 milione e 998 mila euro complessivi) punta a fornire un servizio essenziale e contrastare lo spopolamento, disincentivando il trasferimento di serramannesi fuori dal paese e provando ad attirare giovani coppie di residenti.

